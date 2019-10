أكد المحلل السياسي ناصر الفرجاني ، أن ” فتح الطريق أمام عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحاصرين في شمال سوريا إلى طرابلس عبر العملية العسكرية الأخيرة التي تشنها أنقرة تحت لافتة “نبع السلام” التي تحمل خلفها أكثر أنواع الحروب دموية في التاريخ الحديث”.

وأكمل الفرجاني، في تصريحات صحفية له، أن “حجم الخسائر في صفوف المليشيات والتنظيمات الإرهابية على يد الجيش الليبي منذ بدء عملية “طوفان الكرامة” تدلل على الفرضية القائلة بسعي أردوغان لإيجاد معطيات جديدة”.

The post محلل سياسي: الغزو التركي لسوريا سيؤدي إلى هروب عناصر داعش إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية