أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن سلاح الجو الليبي نفذ عدداً من الغارات، استهدفت تمركزات الميليشيات المسلحة في عدة محاور بطرابلس.

وأضاف المسماري، في تصريحات له مع صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن المعارك شهدت اشتباكات عنيفة، وتمكن الوحدات العسكرية التابعة للجيش من التقدم في محاور طرابلس المختلفة، وخاصة العزيزية والقرة بوللي.

وأشار المسماري، إلى الانهيار الكامل في صفوف الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، مشيداً بدور القوات الجوية في تقديم الإسناد للقوات، التي تتقدم بخطى ثابتة في عدة مناطق بطرابلس.

The post المسماري: السلاح الجوي لعب دورا في انهيار صفوف الميليشيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية