وصول محرقة نفايات طبية حديثة إلى مركز طبرق

وصل إلى مركز طبرق الطبي، مساء أمس الأربعاء، محرقة حديثة خاصة بالنفايات والمخلفات الطبية بديلة للمحرقة القديمة بالمركز المتوقفة عن العمل منذ سنوات.

وقال مسؤول الإعلام بالمركز، معتز الحاسي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس إن المركز الطبي بطبرق يعاني منذ فترة طويلة من عدم وجود محرقة خاصة بالمخلفات الطبية مما دفع إدارة المركز لمخاطبة الجهات المختصة، والتي منها وزارة الصحة لتوفير المحرقة الجديدة التي وصلت أمس الأربعاء.

وأضاف الحاسي أن محرقة النفايات والمخلفات الطبية الجديدة صديقة للبيئة وتتوافق مع المعايير العالمية في هذا الشأن، منوها إلى أنه سيجري تركيبها قريبا بعد وصول الفنيين المختصين للتخلص من المخلفات بطرق سليمة دون أي دخان.

وأكد مسؤول الإعلام بمركز طبرق الطبي أن إدارة المركز تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا