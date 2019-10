الجيش: الميليشيات تستخدم أسلحة طويلة المدى من وسط طرابلس لهذا السبب

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن “عمليات الجيش خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تجاوز قوة المدفعية لمنطقة العزيزية”.

وأضاف المسماري، أن ” قوات الجيش تقدمت نحو جسر الطويشة والساعدية، والسيطرة على منطقة أولاد تليس بالكامل الرابطة بين غريان وطرابلس، وإسقاط طائرة تقوم برصد قواتنا في العزيزية”.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش رصد تشتت قدرات المليشيات، ما دفعها للتراجع بشكل سريع أمام ضرباته واستخدام أسلحة طويلة المدى من وسط طرابلس”.

