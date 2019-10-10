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الجيش: الميليشيات تستخدم أسلحة طويلة المدى من وسط طرابلس لهذا السبب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن “عمليات الجيش خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تجاوز قوة المدفعية لمنطقة العزيزية”.

وأضاف المسماري، أن ” قوات الجيش تقدمت نحو جسر الطويشة والساعدية، والسيطرة على منطقة أولاد تليس بالكامل الرابطة بين غريان وطرابلس، وإسقاط طائرة تقوم برصد قواتنا في العزيزية”.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش رصد تشتت قدرات المليشيات، ما دفعها للتراجع بشكل سريع أمام ضرباته واستخدام أسلحة طويلة المدى من وسط طرابلس”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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