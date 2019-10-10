المؤقتة: الهجوم التركي على سوريا يستهدف فتح ممر للإرهابيين لاستجلابهم إلى ليبيا

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة بيانا، الخميس، أدانت خلاله واستنكرت الهجوم التركي الغاشم على الأراضي السورية مستهدفا أكرادها، معربة عن رفضها التام لهذا الهجوم، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية هذه الأقلية المستضعفة، وفق البيان.



وقال البيان، إن الهجوم يعيد للأذهان المخاوف من ارتكاب مجازر وجرائم حرب على غرار المجزرة التي ارتكبت في حق الأرمن، داعيا المجتمع الدولي مجددا لمنع حدوث مجازر ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية للأقلية الكردية وللشعب السوري بما يقوض السلم والأمن الدوليين.

وأكدت الحكومة المؤقتة أن “هذا الهجوم الهدف من ورائه الضغط على القوات السورية لفتح ممر آمن للإرهابيين المحاصرين هناك تمهيدا لاستجلابهم إلى ليبيا”

وتابعت الحكومة المؤقتة: “إن هذا الهجوم يؤكد للعالم مجددا التدخل السافر لتركيا في الشؤون الداخلية لليبيا ودعمها للجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون عبر الطائرات المسيرة والدعم العسكري في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو ما جعلها تقدم على مثل هذه الفعلة مع سوريا، دون أي حسيب أو رقيب”

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