كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم، عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى السعودية في 14 من أكتوبر الجاري، لبحث عدد من الملفات من بينها الملف الليبي.

وأضاف أن بوتن ستكون له أيضا زيارة إلى دولة الامارات المتحدة سيتم خلالها مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، مع التركيز على الوضع في ليبيا وسوريا.

