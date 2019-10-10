مدير أمن سلوق يبحث التنسيق والتعاون مع مدير النيابة العامة في المدينة

سلوق 10 أكتوبر 2019 (وال)- عقد مدير أمن “سلوق – قمينس عقيد سعد العكوكي اليوم الخميس، اجتماعًا مع مدير النيابة العامة السيد أبريك البدين.

هذا وبحث عقيد سعد العكوكي عددًا من المشاكل التي تُواجه سيّر العمل، وسُبل التنسيق بين رؤساء وحدات التحقيق بالمراكز والأقسام بالمديرية، والنيابة العامة من أجل سيّر العمل القضائي على أكمل وجه.

وبدوره، نوه مدير النيابة العامة السيد أبريك البدين لجهود لجنة القبض التي تم تشكيلها من قبل مدير الأمن، والتي بموجبها تم القبض على المطلوبين لدى المراكز والأقسام داخل اختصاص مديرية أمن سلوق – قمينس.

وقد حضر الاجتماع كل من السيد وكيل النيابة العامة وليد الصبيحي، ورئيس وحدة التحقيق بمركز شرطة قمينس نقيب عيسى الرقاص، ورئيس القلم بالنيابة خالد اسويري.

وفي ختام الاجتماع، أصدر مدير أمن “سلوق – قمينس عقيد سعد العكوكي، تعليماته بإيقاف الأراضي المتنازع عليها، بعد عرض محاضرها على النيابة العامة.

كما تم الاتفاق على إعداد دورة تدريبية لمنتسبي المديرية، في مجال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، وتوفير وصرف سجلات للأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن سلوق – قمينس. (وال- سلوق) ع م/ ر ت

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