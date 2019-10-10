“غرق الشوارع”.. ليبيون يقرعون الجرس مبكرا

يأتي الغيث النافع مبكرا في جل المدن الليبية الأمر الذي ينذر ببداية أزمة تجمّع المياه في الشوارع والساحات، وهو مشهد يتكرر كل عام في جل المدن الليبية.

وبشكل خاص، ارتبطت الأزمة في العاصمة طرابلس أكثر من غيرها، حيث تتجمع المياه في الشوارع كلما سقطت الأمطار مخلفة ازدحامات للسيارات التي يغرق بعضها أيضا.

وما تزال صور غرق الشوارع في العام الماضي عالقة في أذهان الليبيين، وحينها تتحرك الجهات ذات العلاقة وتعمل على فتح مجرى مياه الصرف الصحي المغلقة بسبب الأوساخ، إلا أنها تعود وتغلق من جديد لذات السبب.

مشكلة لا جديد فيها وتتكرر كل عام ولا حلول جذرية لها من قبل شركة الخدمات العامة التي ما زالت تعاني من تكدس أكوام القمامة في شوارع طرابلس لتضيف هذه المشكلة مشكلة أخرى في شتاء ما زال في بدايته ويبشر بأمطار غزيرة.

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