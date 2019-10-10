عميد خالد المحجوب يكشف لـ “وال” إنشاء “مركز نفسي” للجرحى وجنود القوات المسلحة عقب تحرير طرابلس

بنغازي 10 أكتوبر 2019 (وال)- قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة عميد خالد المحجوب اليوم الخميس، إن هزيمة الجماعات الإرهابية والإجرامية باتت قريبة جدًا في العاصمة طرابلس.

وأضاف عميد خالد المحجوب – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تسعى جاهدة بعد تحرير العاصمة طرابلس مباشرة، للاهتمام بجرحى القوات المسلحة والقوة المساندة، وذلك من خلال التجهيز لمشروع كبير، يتمثل في إنشاء مركز نفسي متخصص لهم.

وأوضح عميد خالد المحجوب أنه يتم حاليًا التنسيق مع كفاءات وكوادر طبية المتخصصة، للمشاركة في إنشاء مشروع “مركز نفسي”، ويعتبر المركز متخصص بالدرجة الأولى للجرحى والجنود المقاتلين، وأهاليهم وآسر الشهداء وأبناءهم، لمتابعتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وأشار عميد خالد المحجوب إلى أنه بعد تحرير العاصمة طرابلس، سيكون المعوق الأساسي والإشكال الحقيقي في المجتمع، هو كيفية التعامل عاطفيًا مع مجتمع متأثر بالحرب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نجاح هذا المشروع، يُعول عليه في اتخاذ الخطوة الأولى نحو مجتمع سالم نفسيًا ومعافى. (وال – بنغازي) ب ف / ف و/ ر ت

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