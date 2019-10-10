تواصل حملة إزالة المباني العشوائية في بنغازي

يواصل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي حملاته لإزالة المباني العشوائية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والوحدات الأمنية.

وعمل منتسبو الجهاز، الخميس، على إزالة المباني العشوائية والمُخلفات التابعة لها بمنطقة “راس أعبيده” وسط بنغازي، حيث تمت إزالة كل ما يُعيق الطُرق ويشوّه المظهر العام في المدينة.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إنه وضمن إطار هذه الحملات، تم استكمال الإزالات في شارع الاستقلال “شارع جمال عبدالناصر” سابقا، لتُضاف هذه المناطق إلى حملات الإزالة بالمدينة.

وفي وقت لاحق من الخميس، عقد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بضباط وضباط صف الجهاز اجتماعا دوريا لوضع خطط العمل وتوجيه الإرشادات والتعليمات، حيث تم التأكيد على أن هذه الحملات هدفها استقرار المدينة وحفظ الأمن فيها وتطبيق القانون.

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