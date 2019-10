أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اتصالا هاتفيًا بنائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ميخائيل بجدانوف وذلك للاتفاق على الترتيبات الخاصة بتلبية الدعوة الموجهة لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج لحضور القمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في العاصمة طرابلس والقضايا الدولية الراهنة ومواضيع التعاون الثنائي بين البلدين.

The post موسكو تدعو ” السراج” للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية