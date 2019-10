أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي ، أن من يدعم حكومة الوفاق دول معلومة ومعروفة ولها تحالفات مع إيران.

وأوضح الدرسي، في تصريحات صحفية له ، أن الدول الداعمة لحكومة الوفاق لا تخفي دعمها للجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان.

وأضاف الدرسي، أن الشعب الليبي يرفض الخضوع لأي دولة داعمة للإرهاب.

