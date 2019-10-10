برعاية صندوق الزكاة بزليتن .. عرس جماعي لـ49 من شباب المدينة‎

أقيم مساء اليوم بالمعهد العالي للتقنيات الهندسية زليتن، برعا ية صندوق الزكاة بزليتن وبإشرا ف ديوان صندوق الزكاة، العرس الجماعى “الثاني لـ 49 شابا من شباب المدينة.

وقد شهد هذا العرس الجماعي حضور العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية من المناطق المجاو رة لمدينة زليتن بالإضافة لبعض أهالي العرسان الذين أبدوا سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة الإيجابيةالتي تدفع بالغير قادرين على الزواج للتقدم بطلب الحصول على هذه الفرصة

وأكد محمد على التواتى ، عضو اللجنة الاستشارية بصندو ق الزكاة بزليتن أنه بناء على تقرير اللجان المكلفة بالخصوص التي قامت بعمل زيارة ميدانية للشباب المتقدمين بملفاتهم وهناك شر وط معينة للحصول على فرصة الزواج وكل شاب تحصل على مبلغ وقدره 10آلاف دينار بالإضافة للعديد من الهدايا والأثاث المنزلي.

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