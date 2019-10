أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يلتقى وفدا من أئمة ليبيا

التقي اليوم الأربعاء، الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية مع الأئمة والعلماء الليبيين المتدربين بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، في دورتهم السادسة للعلوم الشرعية حيث وجههم إلى ضرورة ثقل مواهبهم المعرفية وإكسابهم خبرة التعرف علي المنهج الأزهري الوسطى وتحدث معهم عن فائدة العلم ووجوب تحصيله من العلماء العدول بما يساعد على إكسابهم التفريق بين الغث والسمين بالنسبة للأفكار والاتجاهات التي يموج بها عالم اليوم.

وأوضح في حديثه سمات وأخلاقيات طالب العلم، وما يجب أن يتحلى به العالم حتى يصل إلى قلوب الناس، وما يلزمه من آليات تمكنه من استخراج الأحكام من نصوص القرآن والسنة بم يتواكب مع مستجدات العصر.

وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن من ضرورات المرحلة الراهنة غرس الانتماء للوطن لدى الأجيال خاصة الشباب، وأن استخراج الأحكام الشرعية يحتاج إلى معرفة العالم بالواقع وهذا يستلزم معرفة المصالح المرسلة للعباد، وربط ذلك بفهم عصرى لنصوص الكتاب والسنة التى تعمل جميعها على سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة.

