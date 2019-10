المسماري: تركيا تسابق الزمن لتنفيذ أجندتها التخريبية في ليبيا مع اقتراب مؤتمر برلين

أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور راقي المسماري، أن ” تركيا تسابق الزمن لتنفيذ أجندتها التخريبية في ليبيا، خاصة مع اقتراب مؤتمر برلين:,

وأوضح المسماري، أن “المساعي التركية ترتكز في الأساس على ضمان مصالحها في المشهد الذي سيتشكل بليبيا عقب مؤتمر برلين، حتى تتمكن من إيجاد مكان لأذيالها في التركيبة الحكومية الجديدة بالبلاد”.

وأكمل ، أن تركيا تغزو الأراضي السورية لتحاول تعويض خسائرها في ليبيا بعد سيطرة الجيش الليبي على كثير من الأراضي.

