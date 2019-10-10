“المؤقتة”: تركيا تريد نقل الإرهابيين إلى ليبيا

دانت الحكومة المؤقتة، الخميس، بأشد العبارات الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا الذي بدأ الأربعاء مستهدفا الأكراد، مبينة أن الهجوم يهدف إلى الضغط على القوات السورية لفتح ممر آمن للإرهابيين المحاصرين تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها “تتابع بقلق بالغ الهجوم التركي الغاشم على الأراضي السورية”، معربة عن مخاوفها من ارتكاب مجازر وجرائم حرب ضد الأكراد والشعب السوري.

وأكدت “المؤقتة” رفضها التام لهذا الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأكراد والسوريين.

ولفتت إلى أن هذا الهجوم يؤكد للعالم “التدخل السافر” لتركيا في الشؤون الداخلية لليبيا ودعمها للجماعات الإرهابية والمسلحة والخارجين عن القانون عبر الطائرات المسيرة والدعم العسكري.

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