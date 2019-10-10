أوضاع السجينات على طاولة الحلو ولملوم

بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة/المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، مع وزير العدل في حكومة الوفاق محمد لملوم، الخميس، في طرابلس، الجهود المشتركة لتعزيز قدرة الشرطة القضائية وتحسين ظروف السجون وخاصة أوضاع السجينات والأحداث.

ووفق ما نشرت البعثة بحسابها في “فيسبوك”، فقد ناقش الطرفان أيضًا دعم الأمم المتحدة في الإصلاحات التشريعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وإدارة الهجرة، وكذلك بناء القدرات لتوفير الخدمات القضائية للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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