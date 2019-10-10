اجتماع بين الحلو ولملوم يركز على أوضاع السجينات والأحداث

أخبار ليبيا24

بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو مع وزير العدل محمد عبد الواحد لملوم، بحكومة الوفاق اليوم الخميس في طرابلس، الجهود المشتركة لتعزيز قدرة الشرطة القضائية وتحسين ظروف السجون في طرابلس وخاصة أوضاع السجينات والأحداث.

كما ناقش الطرفان أيضًا دعم الأمم المتحدة في الإصلاحات التشريعية ومكافحة الإتجار بالبشر وإدارة الهجرة، وكذلك بناء القدرات لتوفير الخدمات القضائية للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقبل يوم من هذا الاجتماع اجتمعت نائبة الممثل الخاص ستيفاني وليامز مع وزير العدل بالحكومة، حيث ناقشا ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث أثناء العمليات القتالية جنوب طرابلس.

وتعهدت وليامز خلال اللقاء بدعم البعثة للجنة حقوق الإنسان في الوزارة ورفع قدراتها وخاصة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان.

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