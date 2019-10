أكد عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، أن تنظيم الإخوان يعد مخلب القط من أجل تنفيذ مشروع إيران وتركيا في المنطقة العربية بشكل عام، وليبيا على وجه الخصوص.

وقال مغيب، في تصريحات صحفية له، إن تنظيم الإخوان بات تنظيماً خاسراً في ليبيا، موضحاً أنه خسر معركته في ليبيا، كما خسرها في مصر والسودان وقريباً في تونس.

The post برلماني: تنظيم الإخوان خسر أهدافه في ليبيا ومصر والسودان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية