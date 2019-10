استضافت هيئة كبار العلماء، وفدًا من الأئمة والوعاظ الليبيين (فرع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر)، في إطار جهودها المستمرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وتقديم الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي

حضر اللقاء الدكتور أحمد معبد، أستاذ الحديث وشيخ المجالس الحديثية، والدكتور صلاح محمود العادلي، أمين عام هيئة كبار العلماء، وتضمن اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول سبل مواجهة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية.

أكد الدكتور أحمد معبد أن الأزهر الشريف يعمل على علاج قضايا الأمة الإسلامية، والحفاظ على هُويتها من التطرف والغلو، مشددًا على ضرورة أن يعمل الأئمة والوعاظ على نشر الوسطية التي تأسست عليها الدعوة الإسلامية في ليبيا منذ أن فتحها المسلمون الأوائل.

وأشاد الدكتور صلاح العادلى، أمين عام هيئة كبار العلماء بالدور الذى يقوم به الأئمة والوعاظ الليبيين، وبجهود فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا، لافتًا إلى أن خريجي الأزهر في كل مكان هم سفراء للأزهر الشريف، ينشرون الوسطية والاعتدال التي تعلموها في مناهج الأزهر، ويعملون على نبذ العنف ومكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، مؤكدًا استعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتقديم كل أشكال الدعم العلمى والدعوى للمنظمة.

من جهته أكد الشيخ أكرم الجرارى، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، أن الشعب الليبى والمصرى كيان واحد ونسيج مترابط، وأن مصر هى أُمُّ الحضاراتِ و حبها أمر فطرى لدى كلّ عربى، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى يبذلها الأزهر الشريف في دعم ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة ومواجهة العنف والإرهاب.

من جانبهم أوضح الأئمة والوعاظ الليبيون أن المنهج الأزهرى الذى يرسخ للتعددية وقبول الاختلاف؛ هو السائد بين أغلب أهل ليبيا، وهو الذى حافظ على النسيج الاجتماعي الليبى من التفكك لعقود طويلة، مؤكدين أن جهود الأزهر الدعوية فى ليبيا، ودعم فرع منظمة خريجى الأزهر، أسهمت فى الحد من التطرف، وتحصين الشباب من الانخداع بأفكار الجماعات الإرهابية.

The post منظمة خريجى الأزهر بليبيا: مصر تدعمنا في محاربة الإرهاب والتطرف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية