الطيران الحربي يستهدف مواقع “كتيبة حطين” بغارة جوية في مصراتة

شنّ سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة غارة ظهر يوم الخميس على إحدى مواقع “كتيبة حطين”، الواقعة بمزرعة السويحلي بمنطقة الغيران في مدينة مصراتة.

وتشارك قوات كتيبة حطين في المعارك الدائرة في المحاور بضواحي العاصمة طرابلس ضمن قوات عملية بركان الغضب ضد الجيش الوطني الليبي، وينضوي تحتها مقاتلين فارين من شرق ليبيا.

يجدر بالذكر أن مصادر اشارت إلى أن “كتيبة حطين” تتبع بشكل مباشر وزير داخلية “حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، منذ عدة سنوات، وكانت مشاركة بفاعلية في معركة “فجر ليبيا” وعدة هجمات على مدن ومناطق الجنوب و”عملية الشروق”.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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