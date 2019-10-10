غارات جوية وقصف صاروخي وعمليات نوعية بمحاور القتال.. وهذه اخر المستجدات

قالت مصادر محلية ان سلاح الجو التابع للجيش الوطني شن غارات جوية على مواقع وتمركزات لقوات الوفاق بإمرة اللواء اسامة جويلي في منطقة الكسارات و راس اللفع.

كما اشارت المصادر إلى شن غارات جوية على تمركزات للوفاق جنوب مدينة العزيزية، وقصف سابق مساء الخميس على تمركزات بالقرب من كوبري السواني.

واشارت مصادر مطلعة إلى أن منطقة العزيزية تشهد تعرضها للقصف بصواريخ الجراد، إنطلاقاً من منطقة الهيرة وتحط في منطقة أولاد تليس التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني بحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة.

وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية نوعية ناجحة في محيط منطقة تاجوراء، إستطاعت من خلالها تدمير عربة جراد.

وبحسب شهود عيان، فقد شهدت منطقة القرة بوللي اشتباكات متقطعة جهة القويعة.

وقال سكان محليون أن قوات من مدينة مصراتة تعرضت في الطريق الساحلي للرماية عند مرورها من منطقة القرة بوللي في طريقهم إلى مصراتة.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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