وقفة احتجاجية في بنغازي بعد اختطاف المحامي أبوبكر السهولي

نظم محامو مدينة بنغازي يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية بعد اختطاف زميلهم المحامي أبوبكر السهولي، في ظروف غامضة.

وطالب المحامون، وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، والجهات الأمنية في بنغازي، بالكشف عن مكان أو مصير المحامي أبوبكر السهولي.

وأشار المحامون خلال وقفتهم الاحتجاجية، بأنهم سيتخدون الإجرءات القانونية اتجاه مصير المحامي أبوبكر السهولي، إن لم تتحرك الجهات الأمنية حيال الموضوع، خلال 24 ساعة القادمة.

وطالب حقوقيون ونشطاء وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، بالكشف عن مصير المختطف المحامي أبوبكر السهولي.

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