طقس ليبيا: امطار رعدية وجيدة بهذه المناطق.. وهذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

توقع خبراء الارصاد في تقرير حول حالة الطقس اليوم الجمعة 11 اكتوبر أن تشهد الاجواء استمرار تأثر مناطق ليبيا تحت تاثير تبريد علوي ينتج عنه اجواء خريفية متقلبة.

وتوقع الخبراء استمرار الطقس الخريفي شمال البلاد الجمعة خاصة الشمال الغربي مع امطار منتظرة ليلة الجمعة واليوم وتكون بكميات جيدة في بعض المناطق. كذلك سحب رعدية الليلة بمناطق الشمال الشرقي مع امطار .

طقس اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2019:

واشار الخبراء إلى أن الطقس في مناطق الساحل من راس اجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل حيث لا تزال السحب تتكاثف على فترات مع توقعات بهطول امطار متفرقة ببعض المناطق، الرياح متوقعةشمالية نشطة ، ومن المتوقع تشكل الضباب بالمرتفعات الجبلية.

فيما يشهد طقس مناطق الخليج من سرت الى اجدابيا والشمال الشرقي بنغازي والجبل الاخضر الى طبرق امطار رعدية الليلة على اجدابيا وسهل بنغازي والجبل الاخضر قد تكون بكميات جيدة، وطقس غائم جزئيا مع احتمال ان تتكاثف السحب احيانا واحتمال لزخات متفرقة من المطر.

واشار الخبراء إلى أن الطقس في تحسن والرياح تخف على المناطق الشرقية بداية من اليوم.

فيما تشهد مناطق الوسط والجنوب طقس مستقر وقليل السحب ، الحرارة في اعتدال تدريجي خاصة بالجنوب الغربي.

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