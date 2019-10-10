اشتباكات في الساعدية وقذائف مدفعية تدوي بطرابلس.. وتحشيدات للوفاق لشن هجوم جديد

قالت مصادر محلية أن اشتباكات قوية اندلعت قبل ساعة في محور الساعدية بمنطقة ورشفانة جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وبحسب المصادر فإن قذائف مدفعية الهاوتزر تدوي في طرابلس والتي تسمع من مشروع الموز الكائن بمنطقة السبعة شمال عين زارة.

على صعيد آخر، أشارت مصادر عسكرية متطابقة أن قوات الوفاق تعمل على تحشيدات كبيرة بهدف شن هجوم على تمركزات الجيش في ساعات الصباح الأولى، مشيرة إلى أن التحشيدات تشمل قوات كتيبة 55 وقوات الجويلي وقوات كتيبة 301 وقوات من الزاوية والعمو.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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