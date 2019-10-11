إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية بالكفرة‎

أقام مركز الكفرة للصحة النفسية احتفالاً، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية الكفرة، أن احتفالية هذا العام تحت شعار ( تعزيزالعلاج والصحة النفسية ) وذلك لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية في المجتمع وإيجاد وسائل جديدة للوقاية والعلاج.

كما ألقيت بهذه المناسبة العديد من المحاضرات من قبل الأخصائيات العاملات بالمركز والتي تهدف لزيادة التوعية بالصحة النفسية.

كذلك تضمن برنامج الاحتفالية مرور الموظفين العاملين بمركز الكفرة للصحة النفسية على بعض المراكزالصحية العاملة بالكفرة بالإضافة إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح العام، للتعريف بهذااليوم .

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