كارثة بيئية وصحية تهدد تاورغاء بعد انتشار مرض اللشمانيا

تقرير 218

يواجه مستشفى تاورغاء العام، تحديات ورهانات كبيرة، أمام مرض اللشمانيا، الذي انتشر بشكل كبير في المدينة، وكان آخر المصابين بهِ رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، بسبب تواجده بشكل دائم ومتابعته اليومية للمرضى بالمستشفى.

وفي آخر مساعي الجهات الرسمية لمعالجة المرضى، أعلن مستشفى تاورغاء، عن صيانة أجهزة التحاليل، وتركيب جاهز المختبر الطبي لعيادة مخيم قاريونس، مقدمة من قسم المختبرات بجهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة.

وأشار المستشفى أن مرض اللشمانيا، يُمثّل التحدي الأكبر لهُ، تحديدا مع الحالات المصابة من الأطفال، مؤكدا أنه سيعمل على احتواء المرض والانتصار عليه.

وقدّمت منظمات خيرية ونشطاء في تاورغاء، رسالة عاجلة إلى الجهات المختصة والرسمية، تحصل موقع 218 على نسخة منها، وكانت موجهة إلى المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء، والمجلس البلدي تاورغاء، إضافة إلى مشايخ وأعيان مصراتة وتاورغاء والمجلس الأعلي لقبائل ليبيا وعضو مجلس النواب تاورغاء والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة التحرك لاحتواء الأزمة وإنقاذ المدينة من الوباء الذي تفشّى فيها.

وأوضحت الرسالة الموجهة إلى الجهات المسؤولة، إن التلوث البيئي ومنع سيارات الصرف الصحي من إفراغ حمولتها في المدينة، عرّض أهالي تاورغاء إلى أمراض جلدية، نتيجة للسع ذبابة اللشمانيا، وانتشار الأمراض الجلدية الأخرى.

وحذّرت الرسالة في شرحها للحالة التي تعيشها تاورغاء، من انتشار الأمراض ومنها، مرض الملاريا والكوليرا وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض العيون والأمراض الجلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية