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المجلس البلدي غدامس يبحث الحلول الممكنة لإنهاء أزمة تراكم القمامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع عميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، مع مكتب خدمات النظافة وجهاز الحرس البلدي وجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس، ومكتب الإصحاح البيئي ومكتب خدمات التعليم ببلدية غدامس.

وناقش الاجتماع، أزمة تركام القمامة في عدة أماكن بالمدينة، وضرورة إيجاد الحلول لإزالتها، منعًا لأي مشاكل بيئية وصحية قد تحدث داخل غدامس.

وناشد الحاشرون في الاجتماع، أهالي المدينة، بضرورة توحيد الجهود لإيجاد الحلول لهذه الأزمة المتراكمة، وأن يتلزم الأهالي برمي القمامة في أماكنها المخصصة، لا في الطرق والأماكن العامة، التي تُشوّه المنظر العام، وتجلب الأمراض المعدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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