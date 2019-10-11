مالية الوفاق تحذر البعثات الدبلوماسية من التصرف في الودائع المالية

وجه وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري” تحذيرا للمراقبين الماليين ومساعديهم بالخارج من محاولة التصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج.

وقال ” بومطاري” في تعميم، موجه للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، إن أي محاولة تصرف في الودائع والأرصدة والاحتياطات دون تفويض سوف تعرض من يقوم بها إلى المساءلة القانونية والعقوبات الجنائية، وأنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

ودعا الوزير بحسب وكالة أنباء طرابلس ، جميع المراقبين الماليين ومساعديهم بالخارج الإبلاغ بشكل عاجل وفوري عن مثل هذه التجاوزات إن وجدت حتى يتسنى لوزارة المالية استدراك هده الأفعال وضمانا لعدم وقوعهم تحت طائلة المسؤولية.

ووفقا للتعميم، فقد أكد وزير المالية أنه لاحظ في الآونة الأخيرة محاولة بعض المراقبين ومساعديهم التصرف في الودائع الموجودة في السفارات والقنصليات بالخارج، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد تعديا صريحا على المال العام.

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