اخبار ليبيا الان

أمن شحات تحدد موعد إجراء امتحانات الترقية لعام 2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

حددت اللجنة المكلفة لامتحانات الترقية بمديرية امن شحات يوم السبت القادم الـ 12 من أكتوبر الجاري موعدا لإجراء امتحانات الترقية للأعضاء التابعين للمديرية والي كافة الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في حدود بلدية شحات .
واكد الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بوأكريم أن امتحانات الترقية ستجرى بمعهد تدريب الشرطة قرنادة ، على تمام الساعة التاسعة صباحا .
وطالب بواكريم من المستهدفين بالترقية الذين تم ترشيحهم لهذا العام الحضور في الموعد والمكان المحدد بكامل القيافة العسكرية .

The post أمن شحات تحدد موعد إجراء امتحانات الترقية لعام 2019 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك