حددت اللجنة المكلفة لامتحانات الترقية بمديرية امن شحات يوم السبت القادم الـ 12 من أكتوبر الجاري موعدا لإجراء امتحانات الترقية للأعضاء التابعين للمديرية والي كافة الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في حدود بلدية شحات .

واكد الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بوأكريم أن امتحانات الترقية ستجرى بمعهد تدريب الشرطة قرنادة ، على تمام الساعة التاسعة صباحا .

وطالب بواكريم من المستهدفين بالترقية الذين تم ترشيحهم لهذا العام الحضور في الموعد والمكان المحدد بكامل القيافة العسكرية .

The post أمن شحات تحدد موعد إجراء امتحانات الترقية لعام 2019 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية