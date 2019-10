بحث إعادة تفعيل معهد الخدمة الاجتماعية

بحثت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة “فتحية حامد” مع رئيس وحدة الخدمة الاجتماعية بمكتب التفتيش التربوي بوزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة “سليمان العقوري العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية ايجاد حلول لها بالتعاون مع الاخصائيين الاجتماعيين

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه حضر الاجتماع المفتش التربوي “سعاد حيدر” ومدير المعهد العالي للخدمة الاجتماعية سابقاً “بالقاسم الرابطي، ورئيس الرابطة المهنية للخدمة الاجتماعية “عبد الرازق العمامي” وأعضاء الرابطة محمد فتحي، وعبدالدائم العمامي

وقدم الحاضرون مقترح لإعادة تفعيل معهد الخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

