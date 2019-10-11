جامعة المرقب توقع اتفاقية مع أكاديمية الدراسات العليا بجنزور

وقعت جامعة المرقب وأكاديمية الدراسات العليا، أمس الخميس، اتفاقية تفاهم وتعاون في مقر الأكاديمية بجنزور.

ومن أهم بنود الاتفاق هو قبول معيدين جامعة المرقب بدون امتحانات قبول كذلك فتح قاعات دراسية داخل جامعة المرقب مع تسهيل إجراءات التسجيل لنيل الماجستير والدكتوراه والاستعانة بأساتذة جامعة المرقب للتدريس بالأكاديمية.

وحضر مراسم التوقيع عدد من الأساتذة بالأكاديمية إلى جانب رئيس الأكاديمية د.مصطفى جرناز.

جامعة المرقب هي جامعة حكومية ليبية تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقع في المنطقة الممتدة على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط، وكلياتها موزعة بين مدن القره بوللي، مسلاتة، قصرخيار، الخمس ويقع مركز إدارتها في مدينة الخمس.

أُطلق على جامعة المرقب (قديماً) عدَّة تسميات، أولها الانتفاضة 1991، ثم ناصر 1992، وأخيراً المرقب، حيث صدر القرار رقم (77) لسنة:2001 م الذي عُدلت بموجبه تسمية الجامعة، لتصبح جامعة المرقب، ومقرها مدينة الخمس، وآلت إلى الجامعة كافة الكليات والفروع، والأصول الثابتة والمنقولة، وحلَّت محلَّا لجامعة السابقة في كافة الحقوق والالتزامات.

تعد الجامعة من الجامعات الأساسية في ليبيا وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية واتحاد جامعات العالم الإسلامي يرأس إدارتها حاليا أ. د شكري الدبار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا