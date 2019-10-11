المحجوب يؤكد قرب انتهاء عمليات طرابلس

جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة خالد المحجوب، تأكيده على قرب الانتهاء من عمليات معركة تحرير العاصمة طرابلس.

وأوضح المحجوب، في تصريحات صحافية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة لن تدخر أي بعد تحرير العاصمة طرابلس مباشرة، للاهتمام بجرحى القوات المسلحة والقوة المساندة، وذلك من خلال التجهيز لمشروع كبير، يتمثل في إنشاء مركز نفسي متخصص لهم، قائلا “يتم حاليًا التنسيق مع كفاءات وكوادر طبية المتخصصة، للمشاركة في إنشاء مشروع مركز نفسي، ويعتبر المركز متخصص بالدرجة الأولى للجرحى والجنود المقاتلين، وأهاليهم وآسر الشهداء وأبناءهم، لمتابعتهم نفسيًا واجتماعيًا”.

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