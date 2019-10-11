«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار في الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم الجمعة، على مناطق متفرقة من شمال ليبيا خاصة مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال بين 23 و30 درجة مئوية، وبين 29 و34 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب الغربي، بينما تصل في بعض مناطق الجنوب الشرقي إلى 38 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على الساحل الممتد من الزاوية إلى سرت وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

مازالت الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبعض مناطق الداوخل، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية غربية ثم شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 33 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.

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