الأوضاع في ليبيا محور لقاء الحويج ومسؤول من جنوب أفريقيا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي إبراهيم الحويج مع الفريد سيقولا المدير التنفيذي لبرنامج أعمال المجتمع CWP التابع لوزارة الحكم التعاوني و الشؤون التقليدية بحكومة جنوب أفريقيا و مبعوث الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما و عضو الحزب الوطني الحاكم، حقيقة الأوضاع في ليبيا

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بمدينة بنغازي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأعرب الحويج للمبعوث، عن شكره لتلبية الدعوة للحضور إلى مدينة بنغازي ليكون رسولاً للسلام وينقل حقيقة الأوضاع في ليبيا ومدى الأمن والاستقرار الذي تعيشه المدن والمناطق التي تبسط الحكومة المؤقتة سيادتها عليها.

