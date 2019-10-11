صيانة خط كهرباء “عين زارة – بئر الأسطى ميلاد”

قامت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء بصيانة خط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد) رقم واحد جهد 220 كيلو فولت والذي تعرض لعيار ناري تسبب في قطع الموصل ما بين برجي الشد 30-31 على الوجه السفلي.

وتمت عملية صيانة الخط على مدار يومين متتاليين بتغيير موصل جديد بطول 150 مترا من قبل فرق دائرة خطوط الجهد الفائق طرابلس.

وأوضحت الشركة أن عملية الصيانة تمت بالتعاون مع مركز شرطة عين زارة التي قامت بتأمين الطريق حيث يقع الخط المستهدف بالصيانة بين الطريق الرابط ما بين عين زارة ووادي الربيع التي تشهد توتراً أمنياً منذ أشهر.

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