برنامج تدريبي لتطوير نظام المعلومات الصحية بغدامس

شهدت مدينة غدامس دورة تدريبية حول برنامج نظام إدخال المعلومات الصحية تحت إشراف مركز المعلومات بوزارة الصحة.

ويستهدف برنامج نظام المعلومات الصحية المناطقي تدريب العاملين في مجال الإحصاء بالمرافق الصحية على نظام جمع البيانات الإحصائية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تحسين أداء الرعاية الصحية الأولية من خلال القياس والمعلومات باستخدام منظومة المتابعة والتقييم DHIS2 الدولية بإشراف مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة.

وشارك في الدورة 20 موظفا من العاملين بقطاع الصحة على مستوى البلديات الثلاث المتقاربة وازن و درج و غدامس، واستمرت لـ3 أيام من التدريب النظري والعملي المتواصل وتلقى خلالها المتدربون أساسيات إدخال البيانات بالمنظومة وإصدار التقارير الصحية وتسجيل وتتبع المرضى.

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