الهلال الأحمر بصبراتة يحتفل بالذكرى 62 لتأسيس الجمعية

نظم شبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، أمس الخميس، الاحتفال السنوي بالذكرى 62 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس البلدي صبراتة، أن الحفل تخلل عديد المناشط أهمها سيناريو المناورة للإسعاف، وفريق انتشال الجثث محاكات للواقع وتكريم المتطوعين المأسسين بالفرع، ثم انتقل الحفل إلى حديقة السلام حيث أشرف فريق الدعم النفسي على الفقرات الترفيهية للأطفال والأنشطة التعريفية بالهلال الاحمر لترغيب الأطفال بالروح الهلالية وزرع بذرة التطوع والإنسانية فيهم.

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