ليبيا: تزايد حالات الاعتداء على الصحافيين في طرابلس وبنغازي ومصراتة

في ظل استمرار المواجهات العسكرية والانقسامات السياسية في ليبيا، يبدو الصحافيون عالقين بين المعارك على الجبهات وانحياز الجهات الإعلامية التي يعملون لصحالها، ما قد يعرضهم لخطر أعمال انتقامية. وقد أدت المواجهات التي اندلعت مطلع نيسان/أبريل الماضي، في جنوب العاصمة طرابلس بعد هجوم شنه المشير خليفة حفتر، إلى تفاقم الانقسامات السياسية، واستمرار الانتهاكات بحق الإعلاميين، التي قد تصل إلى حدّ القتل العمد، بحسب ما يؤكد تقرير أخير للمركز الليبي لحرية الصحافة.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الهلال الأحمر بصبراتة يحتفل بالذكرى 62 لتأسيس الجمعية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
المشاريع المتعثرة تؤرق أجدابيا قبل حلول الشتاء
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2019 من السوق السوداء
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
تواصل الاستعدادات لانطلاق مهرجان الخريف السياحي الدولي بهون
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك