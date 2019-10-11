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ليبيا: تزايد حالات الاعتداء على الصحافيين في طرابلس وبنغازي ومصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في ظل استمرار المواجهات العسكرية والانقسامات السياسية في ليبيا، يبدو الصحافيون عالقين بين المعارك على الجبهات وانحياز الجهات الإعلامية التي يعملون لصحالها، ما قد يعرضهم لخطر أعمال انتقامية. وقد أدت المواجهات التي اندلعت مطلع نيسان/أبريل الماضي، في جنوب العاصمة طرابلس بعد هجوم شنه المشير خليفة حفتر، إلى تفاقم الانقسامات السياسية، واستمرار الانتهاكات بحق الإعلاميين، التي قد تصل إلى حدّ القتل العمد، بحسب ما يؤكد تقرير أخير للمركز الليبي لحرية الصحافة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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