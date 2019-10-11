الفيتوري: هذه أسباب اشتعال موجة التضخم في ليبيا

انتقد الأكاديمي أ.د. عطية المهدي الفيتوري، استمرار ما وصفه باتباع “سياسات عشوائية غير مدروسة” في حل المشاكل الاقتصادية في ليبيا.

وقال الفيتوري، في ورقة تحليلية “العاملون في بعض القطاعات الخدمية العامة يطالبون بزيادة مرتباتهم اسوة بغيرهم من العاملين في بعض القطاعات الأخرى التي تم رفع مرتباتهم في الآونة الأخيرة، والحجة عند الاثنين مشكلة ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض دخولهم الحقيقية، ذلك لا شك أنه مطلب مبرر واستحقاق لهم، لكن هناك آخرون يعملون في قطاعات أخرى لم يشملهم أي ارتفاع في الأجور لمقابلة موجه التضخم منذ حوالي ست سنوات، حيث ارتفعت الاسعار إلى أكثر من الضعفين، وحيث أن الاقتصاد الليبي يستورد أكثر من 80% من حاجاته الاستهلاكية من الخارج، فلا شك أن تأثير تغير سعر صرف الدينار الليبي له الدور الأساسي في اشتعال موجة التضخم، خاصة عندما لا تفتح الاعتمادات الكافية للاستيراد، وعدم مراقبة الموردين، والواردات الوهمية، إلى غير ذلك من أنواع الفساد. نشاء عن ذلك ظهور السوق السوداء في العملات والسوق الموازية في السلع، ولحل المشكلة جزئيا فرضت الدولة رسوم على بيع العملة الأجنبية اللازمة للواردات من السلع والخدمات تمثل حوالي الضعفين زيادة على السعر الرسمي. وبالتالي تأكد أن الاسعار لن تنخفض ليعود دخل المواطن لما كان عليه قبل موجه التضخم، وبالتالي طالبت كثير من فئات المجتمع بزيادة دخولها بما يضمن ثباتها وليس زيادتها”.

وتابع الفيتوري، “المشكلة اساسا في تغيير سعر الصرف أو فرض الرسم الجديد، وهناك من يقول بتغيير سعر الصرف الرسمي، وخفض قيمة الدينار، وكأن حل المشكلة الاقتصادية وزيادة رفاهية المجتمع أو حتى المحافظة عليها تحل بتخفيض قيمة الدينار التي هي السبب في المطالبة بزيادة الأجور. لو كان ذلك صحيحا لما كانت هناك أي مشكلة عند كل الدول التي تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية، ولكن الحل عن طريق خفض قيمة العملة المحلية غير صحيح وخاصة في ليبيا، حيث الإنتاج المحلى لن يرتفع، لأنصاف العرض بعدم الاستجابة لتغيرات السعر. لو استمر الحال على ما هو علية دون اتخاذ سياسات مناسبة تتعلق بالاستثمار وترشيد الإنفاق العام والخاص، وتوجيه استخدام الصرف الأجنبي، فإنه بعد سنوات قليلة سنواجه بطلب زيادة المرتبات والأجور مرة أخرى وهكذا. الى متى يتم استخدام سياسات عشوائية غير مدروسة، مبنية على اراء بعض من غير ذوي الاختصاص والمستفيدين من هذه الأوضاع، حيث معالجة الأوضاع الاقتصادية من بطالة، وتضخم، وعجز في الميزانية، وميزان المدفوعات …الخ هي عمليات متداخلة ومعقدة، وليست بالبساطة التي يتحدثون عليها، وإلا لما كانت هناك مشاكل اقتصادية في ليبيا ولا غيرها من الدول”.

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