الدينار الليبي ينهي الأسبوع بخسائر طفيفة‎

أنهت السوق السوداء للعملات الأجنبية تداولاتها آخر الأسبوع على ارتفاعات طفيفة بالمقارنة مع الأسعار المُسجّلة مطلع الأسبوع.

وتداول التجار الدولار أمس الخميس بـ4.23 دنانير ليرتفع بمقدار قرشين، أما اليورو فقد صعد هو الآخر أمام الدينار بمقدار ثلاثة قروش ليتم تداوله بـ 4.58 دنانير.

وشملت حالة الصعود الذهب كسر عيار 18 أيضاً، فقد ارتفع هو الآخر إلى مئة وثمانية وأربعين (148) دينارا للغرام.

وبالانتقال للعملات العربية والأجنبية فقد ارتفعت قيمة الدينار التونسي أمس الخميس بما قدره قرش واحد وبيع عند الحدود الليبية التونسية بـ1.48 دينار.

ووصلت حالة الارتفاع للجنيه المصري الذي صعد أمام الدينار وتم تداوله بـ0.250 قرشا للجنيه أما الليرة التركية فقد ظلت مستقرة لليوم الثالث على التوالي عند 73 قرشا لليرة على صعيد الحوالات بين ليبيا وتركيا.

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