منظمة حقوقية تتهم السويحلي بالتطاول على الأعلى للقضاء

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال ما وصفته بـ “حملة التحريض والإساءة والتطاول” على المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، من قبل عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إنها تعرب عن رفضها التام لمثل هذه التعديات والإساءة والتحريض والتهديد، الذي يطال السلطات القضائية، ومحاولة إضعاف هيبتها ومنعها من القيام بمهامها، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على دعمها الكامل للمجلس الأعلى للقضاء ولاستقلالية السلطات القضائية الليبية، الحامية للحقوق والحريات”.

وطالبت اللجنة في بيانها، مكتب النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات حملة التحريض والتهديد والإساءة التي تعرض لها المجلس الأعلى للقضاء من قبل عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، ومحاسبته على هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي، بكونها جريمة تحريض وإساءة.

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