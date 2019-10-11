السودان تستدعي القائم بأعمال سفارتها في ليبيا

قامت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، باستدعاء القائم بأعمال سفارة ليبيا في الخرطوم على خلفية تقارير إعلامية أفادت بمقتل سودانيات في ليبيا.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية سودانية، فأنه لم يحدد حتى الآن عدد الضحايا السودانيات، وملابسات وأسباب مقتلهن، إلا أن وسائل إعلام أخرى أكدت اختطاف 3 سيدات وقتلهن في ليبيا خلال الأيام الماضية.

وأفادت المصادر الإعلامية السودانية، أن المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خالد محمود الترس نقل للقائم بالأعمال الليبي، قلق واستنكار الحكومة السودانية حيال الجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية بين البلدين، داعيا السلطات الليبية إلى القيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك توفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا، دون تحديد عددهم.

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