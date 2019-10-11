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موسكو تدعو السراج لحضور القمة الروسية الأفريقية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قد تلقى دعوة رسمية لحضور القمة الروسية الأفريقية التي ستُعقد في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينة سوتشي الروسية.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية المفوض، محمد الطاهر سيالة اتصالاً هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، لمُناقشة استعدادات القمة الروسية الأفريقية وتحضيرات الزيارة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن الطرفين تبادلا خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس، “وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في العاصمة طرابلس والقضايا الدولية الراهنة ومواضيع التعاون الثنائي بين البلدين”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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