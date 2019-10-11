الزائدي يجدد دعوته للشعب الليبي بالوقوف مع الجيش

أعرب أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، عن انتقاده مما وصفه بـ “استئجار المرتزقة التشاديون لتدمير ليبيا”.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “حدثني بعض الإخوة من سكان الجفارة، أن المرتزقة التشاديون في منطقة العزيزية أقاموا بوابات، يفتشون المارة من سكان المنطقة وسكان الجبل وغيرهم من المارين بالطرقات، ويفرضون اتوات على شحنات الطوب والشرشور والبنزين !! حمدت الله على كل حال، فلقد وصل بنا الأمر بعد ان دمرنا بلادنا، وأمعنا في اضطهاد بعضنا، ان نستأجر تشاديين ليقتلوا أهلنا، وندفع لهم مقابل ذلك من أرزاقنا، ندعوه في هذه الجمعة المباركة ان يرفع غضبه ومقته عنّا، وان يهدينا الى ما يحب ويرضى. وليس بعد الدعاء، الا ان نحسم أمرنا وان نقف جميعا مع جيشنا البطل وهو يخوض معركة وطنية لتطهير بلادنا من هذا الرجس الذي لحق بنا. وأدعو للضباط والجنود الشجعان بالثبات والصبر، ونسأل الله ان يتقبل شهدائنا وان يخفف على أسرانا، انه العزيز الجبار”، بحسب تعبيره.

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