على خلفية مقتل سودانيات في ليبيا.. الخرطوم تستدعي القائم بأعمال سفارتها في ليبيا

قامت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، باستدعاء القائم بأعمال سفارة ليبيا في الخرطوم على خلفية تقارير إعلامية أفادت بمقتل سودانيات في ليبيا

وأوضحت مصادر إعلامية سودانية، أنه لم يحدد حتى الآن عدد الضحايا السودانيات، وملابسات وأسباب مقتلهن، إلا أن وسائل إعلام أخرى أكدت اختطاف 3 سيدات وقتلهن في ليبيا خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خالد محمود الترس نقل للقائم بالأعمال الليبي، قلق واستنكار الحكومة السودانية حيال الجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية بين البلدين.

