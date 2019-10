برلماني: النواب المُنشقين في طرابلس يعرضون وحدة البلاد للتقسيم والدمار

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن مجلس النوب مُتهالك بسبب الانقسامات المتواجدة وانشقاق بعض نواب طرابلس، رغم رفض البعثة الأممية في ليبيا، الاعتراف بالمجلس “المُنشق” في طرابلس.

وأكد الدرسي، أن المبعوث الأممي غسان سلامة، رفض الاجتماع بأعضاء مجلس طرابلس، خشية إضفاء الشرعية عليهم، مؤكدًا أنه كان يجب تطبيق اللوائح الداخلية على النواب المُتغيبين عن جلسات مجلس النواب في طبرق.

وأردف الدرسي، أن النواب المُنشقين يعرضون وحدة واستقرار ليبيا للخطر والتقسيم والدمار، خاصة أنهم كانوا يمثلوا الجسم الوحيد المُنتخب في طبرق، مُبينًا أن عدد من نواب طبرق، طالبوا مرارًا برفع الحصانة عن أعضاء مجلس طرابلس.

