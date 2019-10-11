المحجوب يكشف عن إنشاء مركز نفسي للجرحى وجنود الجيش عقب تحرير طرابلس

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن هزيمة الجماعات الإرهابية والإجرامية باتت قريبة جدا في العاصمة طرابلس.

وأضاف المحجوب في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء أمس، أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تسعى جاهدة بعد تحرير العاصمة طرابلس مباشرة، للاهتمام بجرحى القوات المسلحة والقوة المساندة، وذلك من خلال التجهيز لمشروع كبير، يتمثل في إنشاء مركز نفسي متخصص لهم.

موضحا أنه يتم حاليا التنسيق مع كفاءات وكوادر طبية متخصصة، للمشاركة في إنشاء مشروع مركز نفسي، يكون مخصصا بالدرجة الأولى للجرحى والجنود المقاتلين وأهاليهم وأسر الشهداء وأبنائهم، لمتابعتهم نفسيا واجتماعيا.

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