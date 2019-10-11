الراجحي يكشف بالارقام عن فاتورة العناصر “الروسية” و”الجنجويد” الشهرية

قال الباحث الأكاديمي عبدالسلام الراجحي، أن “المرتزق الروسي ” يكلف القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر 107 ألف دينار في الشهر الواحد، مشيرًا إلى أن الصحافة الروسية كشفت له أن المقاتل الروسي يستلم 850 دولارًا في اليوم الواحد، حسب وصفه.

وصرح الراجحي، في مداخلة تلفزيونية على قناة “فبراير”، الخميس، أن مصادر في الصحافة الروسية والغربية، دون تسميتها، أكدت مقتل 50 مرتزقًا روسيًا في ليبيا، وتم تعويض أسرهم بـ31.5 مليون دينارًا، وهي نتاج عملية حسابية قام بها الراجحي على الهواء مباشرة، مدخلاً فيها السعر الموازي للدولار مقابل الدينار، وتكلفة تعويض الروسي المقتول التي قدرها بـ150 ألف دولار.

وقال الراجحي إن فاتورة “مرتزقة الجنجويد” رخيصة، وتكلف حفتر شهريًا فقط، 35 مليون دينارًا، دون أن يشير مصادر هذه الارقام.

وأفاد الراجحي، بأن جهاز الاستثمار العسكري التابع للقوات المسلحة بات يسيطر على ميناء بنغازي، ويتكفل وحده تزويد السفن بالديزل، وتقديم الخدمات اللوجستية لها، مشيراً إلى أن الجهاز استولى على مشروعي الكفرة والسرير، ويسعى لبيع أملاك الأوقاف، حتى يسدد الالتزامات المالية لحفتر وأبنائه، بحسب قوله.

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