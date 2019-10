تمكن جهاز الحرس البلدي بنغازي، من ضبط شحنة لحوم فاسدة مخزنة في أحد المحلات بشارع عمر بن العاص يتم توزيعها على بعض المطاعم العاملة بالمدينة.

وبين المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي، أنه وبعد الاعتراف عن أسماء وأماكن المطاعم من قبل المجرمين تم الانتقال إلى هذه المطاعم وإغلاقها بسبب استعمال لحوم فاسدة وهي أربع مطاعم في بنغازي.

